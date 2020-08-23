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23.08.2020 - 10:53 | | milliyet.com.tr

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Giresun'daki sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu
Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Ölü sayısı 4'e yükseldi
Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Ölü sayısı 4'e yükseldi
Son dakika... Giresun'da sel felaketi! Ölü sayısı 4'e yükseldi
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Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Giresun’daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu, vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm kurumlarımız görev başındadır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu

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