23.08.2020 - 10:53 | | milliyet.com.tr
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Giresun'daki sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Giresun’daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu, vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm kurumlarımız görev başındadır.
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku!İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme tartışmasında bir kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı. Eski tekvandocu olan kadın, adamı fena şekilde dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle kavganın büyümesi önlendi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.