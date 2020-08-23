AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Giresun’daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu, vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm kurumlarımız görev başındadır.