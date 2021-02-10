MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye OSB'de inceleme yaptı
ABONE OL
10.02.2021 - 21:30 | | AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye OSB'de inceleme yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye OSB'de inceleme yaptı

Çelik, beraberindeki AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Hatay Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdulkadir Özel, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu ile OSB'ye yaptıkları ziyarette bir firmanın yetkilileriyle bir araya geldi.

Firmaya ait fabrikayı gezen Çelik, işçilerle sohbet edip üretim tesislerini inceledi.

Çelik, ziyaretin ardından düzenlenen toplantıda sanayici ve iş insanlarıyla buluştu.

Katılımcılarla basına kapalı görüşen Çelik, bölgedeki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da toplantıya katıldı.

Silahlı beyzbol sopalı kavga kameradaİstanbul Ümraniye'de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavga silahlı, beyzbol sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı kavga anları kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Pakdemirli'den, fenomen çoban Şevki'ye sürpriz!

Bakan Pakdemirli'den, fenomen çoban Şevki'ye sürpriz!

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Bakan Koca açıklamıştı! Yerli aşıda ilk doz gönüllülere uygulandı

Bakan Koca açıklamıştı! Yerli aşıda ilk doz gönüllülere uygulandı

Sıradaki Haber