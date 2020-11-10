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10.11.2020 - 09:24 | | AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '10 Kasım' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve saygıyla andı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '10 Kasım' mesajı

Çelik, Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İlk Cumhurbaşkanımız, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz. İstiklal Savaşımızın şehitlerine rahmet diliyoruz."

Sevimli kedi istiklal marşı okununca böyle beklediBursa İnegöl Dumlupınar Ortaokulu bahçesinde öğrenciler tarafından okunan istiklal marşı sırasında ön tarafta duran kedi herkesi şaşırttı. İstiklal marşı okunana kadar kedi durduğu yerden ayrılmadı o anlar ise cep telefonuyla böyle görüntülendi.
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