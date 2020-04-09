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09.04.2020 - 11:46 | | AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balkan ülkelerine yapılan yardımlara ilişkin, "Türkiye'nin tek başına yaptığını, AB ne İtalya ve İspanya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi. Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak, Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki paylaşımında Türkiye'nin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımlar ve Avrupa ülkelerinin bu süreçteki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 Avrupa Birliği bünyesindeki pek çok siyasetçinin "Türkiye'nin Balkanlar'da artan nüfuzunu engellemek gerekir." şeklindeki ifadelerini pek çok kez duyduğunu belirten Çelik, "Türkiye'nin Balkanlar'la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi cehaletle konuşurlardı. Şimdi ise Balkanlar'ı kendi haline terkettiler." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ise hala Balkanlar'da yer aldığını vurgulayan Çelik, paylaşımında şu görüşleri aktardı:

 "Bazı Avrupa ülkelerinin Balkanlar'la ilgili tek hedefi Türkiye'nin etkisini kırmak üzerine kuruluydu. Virüs salgınıyla ilgili olarak Balkanlar'ın ihtiyacı olduğunda hiçbiri ortada görünmüyor. Türkiye ise Balkan ülkelerine en zor zamanda yardım ulaştırıyor. Türkiye'nin tek başına yaptığını, AB ne İtalya ve İspanya için ne de Balkan ülkeleri için yapabildi. Türkiye, bütün boyutlarının yanı sıra köklü ve güçlü bir Avrupa devleti olarak, Avrupa coğrafyasının teminatı olduğunu gösteriyor. Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz. Güçlü Avrupa devletlerinden birinin uçağının İtalya, İspanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'yı dolaştığı görülmedi. Türkiye ise insani dayanışma adına her yerde bayrak gösteriyor. Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ediyor."

 "NATO DAYANIŞMASI ADINA ÖRNEK GÖSTERİLEBİLECEK TEK ÜLKE TÜRKİYE"

NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülkenin de Türkiye olduğuna, bir kere daha küresel vicdanın kalbinin Türkiye'de attığına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

 "Dostlarımız ve müttefiklerimiz Türkiye'ye teşekkür ederken, içimizdeki hastalıklı zihniyet ülkemizi kötülemek için yarışıyor. Türkiye aleyhine propaganda bu zihniyetten türüyor. 'Türkiye’ye kötülük yapma yarışı' bunların tek duygusu haline gelmiş durumda. Bu küresel afete karşı vatandaşımızı korumak için çok boyutlu tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimize, dostlarımıza, müttefiklerimize de ulaşıyoruz. Tedbirlere uyarak, hayata sarılarak, birbirimize sahip çıkarak bugünler de geçecek. Geriye gurur verici iyiliklerle anılanlar ve kötülükleriyle baş başa olanlar kalacak."

 

 

 

    Corona virüse karşı robot devrede...Corona virüs salgını sürecinde sağlık çalışanları hem tanı koyarken hem de hastaların tedavini yaparken sürekli hastalarla temas ediyorlar. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hastalara yemek, su ve ilaç servisi yapan robotun testi yapıldı. Robot bugünden itibaren bu serviste aktif olarak çalışmaya başladı.
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