AK Parti Ünye İlçe Kongresi 11 Ekim'de yapılacak

Argan, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle kongrenin iki defa ertelenmek durumunda kalındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre takviminin başlaması ile ilgili startı verdiğini aktaran Argan, "İçinde bulunduğumuz şartlardan, dünyayı etkileyen pandemiden dolayı kongre takvimimiz iki kez ertelendi. Şu an üçüncü kez kongre takvimimiz belirlenmiş oldu. AK Parti Ünye İlçe Teşkilatı olarak Bilim Kurulu tarafından bir takdir ve tavsiye olmaz ise 11 Ekim'de kongremizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Argan, genel merkez yoklamasıyla daha önceki kongrelerde de olduğu gibi tek liste ile seçime girilmesinin ön görüldüğünü kaydetti.