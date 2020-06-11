AK Parti ve MHP’den ortak teklif: Yassıada ailelerine tazminat ödenecek

Yassıada yargılamalarının yürürlükten kaldırılmasını amaçlayan kanun teklifi dün Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve 194 AK Parti ve MHP milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif Yassıada yargılamalarını yapan Yüksek Adalet Divanı’nın varlığını yasal olarak sona erdirilmesini öngörüyor. Teklif ile söz konusu kanunda yer alan ve eski iktidar mensuplarından, kendilerinin ve yakınlarının servetlerini meşru yollardan edindiklerini mahkemede ispat edemeyenlerin mal varlığına zorla el konulmasına yönelik düzenleme de yürürlükten kaldırılacak.

İki ay içinde dava

Yüksek Adalet Divanı tarafından yürütülen yargılamalar sonucunda hakkında karar verilenler ya da mirasçıları maddi ve manevi zararlarının tazmini istemiyle iki ay içinde Danıştay’a başvurarak Hazine aleyhine dava açılabilecek. Açılacak davalarda, hakkında karar verilenlerin uğradıkları maddi ve manevi zararlar hesaplanacak; davanın mirasçılar tarafından açılmış olması halinde her bir mirasçıya sadece kendi miras payı oranında ödeme yapılacak.