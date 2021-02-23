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23.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AK Parti’de İstanbul için Kabaktepe geliyor

AK Parti’nin yarın yapılacak İstanbul İl Kongresinde Osman Nuri Kabaktepe’nin İl Başkanı adayı olarak belirlendiğini açıklandı.

AK Parti’de İstanbul için Kabaktepe geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “7. Olağan İstanbul İl Başkanlığı kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe Bey adayımız olarak belirlenmiştir” dedi. Fatsa’da 1970’te doğan Kabaktepe, Fatsa İmam Hatip Lisesi’nin ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede felsefe alanında yüksek lisans yaptı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde görevler üstlenen Kabaktepe, Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi’nin yanı sıra Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. Kabaktepe, 2004’te Saadet Partisi Fatsa Belediye başkan adayı oldu.  Bir süre de Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı’nı üstlendi. İlim Yayma Cemiyeti’nde denetim kurulu üyeliği, Türkiye Gençlik Vakfı’nda Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yapan Kabaktepe, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine 2016’da seçilen Kabaktepe Başkanvekili olarak görevini sürdürüyor.

 

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