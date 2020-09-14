MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti'den anket açıklaması! Bu oranın altına hiç düşmedik
ABONE OL
14.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AK Parti'den anket açıklaması! Bu oranın altına hiç düşmedik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, her ay düzenli yaptırdıkları anketlere ilişkin, “Hiçbir zaman yüzde 40’ın altına inmedik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 52-54 bandındayız” dedi.

AK Parti'den anket açıklaması! Bu oranın altına hiç düşmedik

Kanal 7’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ünal, şu açıklamalarda bulundu:

TUTUNMA ÇABASI: (Seçim öncesi ittifak açıklamaları) Daha seçimlere var 3 yıl, 3 yıl öncesinden bunlar telaş içerisinde aslında kendi oluşturdukları birbirine benzemezler ittifakı içerisinde bir düzen oluşturmaya, bu seçim hazırlığı falan değil aslında. HDP’yi de bu ittifakın meşru parçası haline getirmek ve Meral Akşener’i ikna etmek yönünde birtakım çalışmalar yapıyorlar. Meral Hanım da bazen sıcak mesajlar veriyor ya kan davalısı olsak bile işte kapı çalındığında kapı açılır kıvamında birtakım açıklamalar yapıyor da ben bütün bu çabaları ayakta kalma ve tutunma çabası görüyorum.  Bunlar yatıyorlar Erdoğan, kalkıyorlar Erdoğan.

AYDA DÖRT ANKET: Biz her ay düzenli olarak dört anket yaptırırız, değişik anket firmalarına. Sahadan sürekli olarak hem seçmen algısı hem seçmen davranışı hem seçmenin talepleri, hassasiyetleriyle ilgili Ar-Ge Başkanlığımız her ay düzenli olarak araştırma yaptırır. Biz trendleri izleriz ve trendlerle olayların ve bizim politikalarımızın seçmen nezdindeki etkisini görür ona göre siyasetimizi revize ederiz, ona göre politikalarımızı yeniden gözden geçiririz. Hiçbir zaman yüzde 40-42 bandının altına düşmedik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 52-54 bandındayız.

Son dakika: Yolcu otobüsü yan yattı! Yaralılar varGelen son dakika haberine göre, Pendik Güzeyalı D-100 Karayolu yan yolda İstanbul-Çorum seferini yapan yolcu içinde 31 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS soruları ve cevapları 2020... KPSS lisans genel yetenek,genel kültür, alan bilgisi soruları- cevap anahtarı...

KPSS soruları ve cevapları 2020... KPSS lisans genel yetenek,genel kültür, alan bilgisi soruları- cevap anahtarı...

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Son dakika: Yolcu otobüsü yan yattı! Yaralılar var

Son dakika: Yolcu otobüsü yan yattı! Yaralılar var

Sıradaki Haber