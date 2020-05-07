Son dakika: AK Parti’den barolar için jet çalışma! Büyükşehirlere ‘alternatif baro’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği, “meslek örgütlerinin seçim sistemine” yönelik düzenleme talimatı, AK Parti kurmaylarını jet hızıyla harekete geçirdi. Öncelikli olarak baroların yönetim yapısı ve seçim sistemi üzerinde çalışma başlatan AK Parti, blok listeyle seçime girme uygulamasına son verecek bir değişiklik planlıyor. AK Parti’nin çalışmasındaki bir diğer önemli başlık ise büyükşehirlerde “alternatif baro” düzenlemesi olacak.

Avukatlık Kanunu’nda yapılacak düzenlemelerle ilgili ilk tartışma 2014’te başlamıştı. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında hazırlanan taslak metin, Türkiye Barolar Birliği (TBB) üzerinden tüm baroların ve üniversitelerin görüşüne sunulmuştu. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, aynı günlerde, Erdoğan’ın başbakan olarak katıldığı Danıştay’ın kuruluş yıldönümü programında taslakla ilgili ağır eleştirilerde bulunmuş, Erdoğan salonu terk etmişti. Takip eden süreçte ise bu çalışma rafa kaldırılmıştı.

MYK gündemiydi

Son olarak Erdoğan’ın, Ankara ve İzmir barolarının Diyanet’in eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkilerle ilgili hutbesine yönelik eleştirilerine gösterdiği sert tepkinin ardından konu yeniden tartışılmaya başlandı. Erdoğan, partisinin son iki MYK toplantısında da grup başkanvekillerinden konunun hemen çalışılıp ramazan sonrası Meclis gündemine getirilmesini istedi. AK Partili bazı grup başkanvekilleri ile MYK üyeleri, önceki gün telekonferans sistemiyle gerçekleşen MYK toplantısının hemen ardından dün Meclis’te bir araya gelerek çalışmalarına başladı.

Meslek örgütlerinin, “siyasallaştığı, mesleki dayanışmayı yansıtmadığı, ideolojik angajmanları olduğu ve gayri milli odaklarla eşgüdüm içinde hareket ettikleri” tezinden yola çıkan AK Parti, baroların yönetim yapısını ve seçim sistemini yeniden düzenleyecek. Meslek odalarına giriş, üyelikte kalış, üyelikten ayrılma ve tasfiye süreçleri sil baştan düzenlenecek.

Blok listeye son

Parti kurmayları, AK Parti’nin üzerinde çalışacağı en önemli başlığın, mevcut durumda yasada yer almasa da defacto olarak uygulanan blok listeyle seçime girme uygulamasına son verecek bir değişiklik planlaması olduğunu kaydetti. Bu kapsamda baro yönetimi seçimlerinin usulü, “nispi temsil” olarak yasada yer alacak. Böylece çoğunluk dışındaki gruplar da “kuvvetleri oranında” yönetime ve kurullara üye gönderebilecek.

AK Parti’nin çalışmasındaki bir diğer önemli başlığın ise büyükşehirlerde “alternatif baro” düzenlemesi olacağı kaydedildi. Bu kapsamda da yasaya örneğin İstanbul’da, “Asgari 5 bin avukat üyeliği sağlandığında 2. baro kurulur” gibi bir ifade eklenebileceği belirtildi. Böylece avukatlar için tıpkı sendikalarda olduğu bir başka baroya kayıt olma seçeneği de yaratılmış olacak. Barolara zorunlu üyeliğin kaldırılması, delege sayılarının düşürülmesi gibi başlıklar da çalışma kapsamında olacak.

TTB ve TMMOB sırada

Barolarla ilgili çalışmayı, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) gibi meslek kuruluşlarıyla ilgili gerçekleştirilecek yasa çalışmaları izleyecek.