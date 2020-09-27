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27.09.2020 - 11:37 | | AA

AK Parti'den Ermenistan'a kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

AK Parti'den Ermenistan'a kınama

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor. Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır. Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan'ı mahkum etmelidir."

Türkiye'nin bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olacağını vurgulayan Çelik, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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