AK Parti’den yeni ‘gençlik açılımı’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “’Sen Ben Biz Bir Takımız Projesi’ var, biz bir takımız; biz takım ruhuyla, kardeşlik ruhuyla, düşüncemiz, görüşümüz, kökenimiz ne olursa olsun, bu ay yıldızın altında inşallah yarınlara yürüyeceğiz” dedi.

Fırsat eşitliği

Bakan Kasapoğlu, fırsat eşitliğine önem vereceklerini belirtirken, sorumluluğunu bilen, bağımsız karar alan ve üreten bir gençliği inşa için çalışacaklarını kaydetti.

Kasapoğlu, bakanlığının bütçe görüşmelerinde gençliğe yönelik yeni bakış açılarını şöyle anlattı:

“Gençlerimizin arasında hiçbir ayrım gözetmeyeceğiz, tesettürlüsü, tesettürsüzü, küpelisi, küpesizi, hangi görüşten, hangi inançtan, hangi ideolojiden, hangi mezhepten olursa olsun gençlerimiz bizim için bu ülkenin en değerli varlığıdır, en kıymetli geleceğidir, potansiyelidir; onları güçlendirme, destekleme adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız.

Sen Ben Biz Bir Takımız Projesi” var, biz bir takımız; biz takım ruhuyla, kardeşlik ruhuyla, düşüncemiz, görüşümüz, kökenimiz ne olursa olsun, bu aydınlık çatı altında, bu kutsal çatı altında, bu ay yıldızın altında inşallah yarınlara yürüyeceğiz.”

Şırnak’a 100 milyona yakın yatırım söz konusu. Önümüzdeki günlerde Şırnak’ta “Cudi Cup” olarak tenis turnuvası düzenleyeceğiz.”