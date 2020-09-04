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04.09.2020 - 17:11 |

AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; "Yunanistan’da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez. Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler." dedi

AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; "Yunanistan'da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez. Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler." sözlerini kullandı. 

İzmir'de dayak yediğini iddia eden Daria Kyryliuk’un soruşturmasında yeni raporlar ortaya çıktı!İzmir Çeşme'de 31 Temmuz akşamında Momo Beach Clup’te çalışan güvenlik görevlilerince darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunan Ukraynalı model Daria Kyryliuk’un yürütülen soruşturmasında bilirkişi raporları hazırlandı. İki raporda da incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Kyryliuk’un arkadaşları tarafından darbedilmediğine yer verildi.
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