AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; "Yunanistan'da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez. Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler." sözlerini kullandı.