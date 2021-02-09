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09.02.2021 - 16:41 | | AA

AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nu daha da hırçınlaştırıyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP içindeki diktatörlüğünün çatırdadığını görmek Sayın  Kılıçdaroğlu'nu daha da hırçınlaştırıyor. Kılıçdaroğlu, züccaciyeci dükkanına  girmiş fil gibi her tarafı yakıp yıkarak kendine göre şahsi hırslarını tatmin  etmek istiyor" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu: Kılıçdaroğlu'nu daha da hırçınlaştırıyor

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel  Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, "yalanlarına  Çankırı'yı da alet ederek kentte tek bir fabrika kurulmadığını iddia ettiğini"  söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, daha önce Çankırı'nın en büyük yatırımı olan Prof.  Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı'nın (Kızlaryolu Barajı), "hayali baraj" olduğunu  iddia ettiğini, kendisinin bu iddiaya Çankırı'dan cevap verdiğini hatırlatan  Akbaşoğlu, bir yalanı birtakım pozlara girmek ve tekrarlamak suretiyle gerçeğe  dönüştürme imkanının bulunmadığını vurguladı. Bunun "bilinen bir faşizan  propaganda yöntemi olduğunu" ifade eden Akbaşoğlu, "Yalanın tekrarlanması  suretiyle kitleleri kandırmaya dönük yaklaşım, faşist Hitler'in ortaya koyduğu  bir taktiktir." dedi.

Akbaşoğlu, AK Parti döneminde Kurşunlu'da açılan Avrupa'nın en büyük  seramik ve granit fabrikasının fotoğraflarını göstererek burada yaklaşık 700  işçinin çalıştığını anlattı. "Çankırı'mız, AK Parti döneminde artık ihracat  rekorları kıran bir noktaya geldi." diyen Akbaşoğlu, Türk-Japon ortaklığıyla 550  milyon dolar tutarında bir yatırım olan lastik fabrikasının, 2015'te  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldığını hatırlattı.  Akbaşoğlu, fabrikada 2 binin üzerinde işçinin çalıştığına işaret etti.

Yakınkent, Çerkeş, Korgun ile Şabanözü organize sanayi bölgelerinde  çalışan 10 binin üzerinde vatandaşın evine ekmek götürdüğünü belirten Akbaşoğlu,  "Kılıçdaroğlu, bu konuda cevabımızı verdiğimiz halde 'Acaba tekrar gündeme  getirerek bir yalanı ısrarlı şekilde devam ettirirsek kamuoyunu aldatabilir  miyiz, kandırabilir miyiz?' şeklinde yalan siyasetinde adeta nirvanaya ulaştığını  bugün tekrar gözler önüne sermiş oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'na hakikat çağrısı  yapıyorum: Kendinize, hakikate, milletimize ve kamuoyuna karşı saygılı olun,  gerçekleri konuşun, yalanları artık terk edin." ifadelerini kullandı

Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı'nın yapımına ilişkin daha önce  çekilen fotoğrafları paylaşan Akbaşoğlu, yapımının yüzde 12'ye yakını  gerçekleşen, 160 bin dekar araziyi sulayacak, yıllık 160 milyon lira katma değer  üretecek, Çankırı'nın kullanma suyunu da karşılayacak barajın kentin tarihinin en  büyük barajı ve yatırımı olduğunu vurguladı.

"Züccaciyeci dükkanına girmiş fil gibi"

Akbaşoğlu, "barajın, 'yok' demekle yok olmadığını" söyleyerek  "Gözlerinizi kapatarak 'Güneş yok.' diyebilirsiniz ancak kendinizi kandırmış  olursunuz. Milletimiz gerçekleri görüyor. Kılıçdaroğlu'nun gözleri var, görmüyor.  Kulakları var, duymuyor. Dili var, hakikati söylemiyor. Hep yalana kıvırıyor.  Artık bu yalanlarınız yeter diyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Kızlaryolu Barajı'nın olmadığını, hayali baraj  olduğunu" söyleyerek maddi bir gerçekliği de inkar ettiğini ifade eden Akbaşoğlu,  şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihni dağılmış, parçalanmış vaziyette. Bu  kadar olmaz. Var olan bir şeyi inkar ediyor, 'Yok.' diyor. Yapılanları da inkar  ediyor. 80 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmış, son 18 yıllık AK  Parti iktidarında bunu 28 bin 100 kilometreye getirmişiz. Buna ancak teşekkür  edilir, bundan memnuniyet duyulur. Yalan, iftira, karalama ve kumpas siyasetiyle  ne CHP'ye ne de millete ve devlete fayda gelmez. Kendi içindeki taciz, tecavüz,  hırsızlık gibi rezillikleri örtmek, CHP içindeki diktatörlüğünün çatırdadığını  görmek Sayın Kılıçdaroğlu'nu çok daha hırçınlaştırıyor. Kılıçdaroğlu, züccaciyeci  dükkanına girmiş fil gibi her tarafı yakıp yıkarak kendine göre şahsi hırslarını  tatmin etmek istiyor."

"CHP, bugün Atatürk'ten uzaklaşmak suretiyle FETÖ'yü ve Sorosçuları  destekliyor. Onların güdümünde." şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Akbaşoğlu,  şunları kaydetti:

"Bu açıklamalara ne diyorsunuz? Siz FETÖ'cü müsünüz? FETÖ'yü mü  destekliyorsunuz? Ciddi meselelerle ilgili hiçbir şekilde bir cümle sarf  ettiğiniz yok. Yalnızca gayrisamimi, gayriciddi olarak yalan, iftira ve  kumpaslarınızla Türkiye'yi meşgul ediyorsunuz. Türkiye'nin hızını kesmeye,  Türkiye'ye çelme takmaya, yalnızca yıkım siyasetine odaklanıyorsunuz. Bütün bu  hakikatler başta CHP seçmeni olmak üzere bütün vatandaşlarımız tarafından net  olarak görülüyor ve değerlendiriliyor. Aziz ve asil milletimiz bunun cevabını  2023'teki seçimlerde en güçlü şekilde verecektir."

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