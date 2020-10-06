AK Parti'li Berdibek, Meclis’te Bingöl balını tanıttı

AK Partili Berdibek, Meclis'te partisinin Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Berdibek, toplantıda yanında getirdiği Bingöl ve çevresinde üretilen çiçek balını tanıttı. Bingöl dağlarında üretilen çiçek balının dünyada bir marka olduğunu belirten Berdibek, pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için bal tüketiminin önemini vurguladı. Berdibek, Meclis çalışmalarına devam edecek milletvekillerinin de sağlıklı olmasını istediklerini ifade ederek, bunun için balı tavsiye ettiklerini söyledi. Berdibek, "Bin bir çiçeğin olduğu Bingöl Karlıova dağlarında, Metan ve Genç bölgemizde ciddi anlamda verimli ballar çıkmaktadır. İki yılda bir düzenlenen bal yarışmalarında Bingöl balı her zaman ikinci ya da birinci olmuştur. Şehrimiz bu konuda da ciddi anlamda bir kalite sunmuştur" dedi.

Gazetecilere ve Meclis çalışanlarına Bingöl balı ikram eden Berdibek, yaklaşık 3 ton balı Meclis'te milletvekillerine ve çalışanlara dağıtacaklarını kaydetti.