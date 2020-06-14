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14.06.2020 - 12:36 | | DHA

AK Parti'li Bostancı'dan 'Başak Demirtaş' açıklaması

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 'Başak Demirtaş hakkında utanç verici paylaşımlar yapan kişi muhakkak hukuka hesap verecektir' dedi.

AK Parti'li Bostancı'dan 'Başak Demirtaş' açıklaması

AK Parti'li Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada yapılan paylaşıma tepki göstererek, "Siyasi eleştiriye evet fakat ahlaksızlığa hayır. Başak Demirtaş hakkında utanç verici paylaşımlar yapan kişi muhakkak hukuka hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Bostancıdan Başak Demirtaş açıklaması

Minik Özge'nin sözleri babasının içini yakıyorAntalya’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babası Ali İhsan Yıldırım'ın evinin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 6 yaşındaki Özge, aynı düzenekle koşma antrenmanlarına başladı. Aldığı eğitimler sonrası kızının konuşmaya başladığını ve sık sık soru sorduğunu belirten baba Ali İhsan Yıldırım, "'Koşmak istiyorum, koşabilecek miyim' diyerek bana böyle sorular soruyor. Duygulanıyorum. Çocuk, 'Baba bacağım yok' diyor, bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim? Tıkanıyorum. Aklı erdiğinde her şeyi öğrenecek" dedi.
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