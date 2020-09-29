AK Parti'li Bostancı'dan 'Covid-19 testi' açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 1 Ekim'deki Meclis açılışı nedeniyle milletvekillerinden koronavirüs testi yaptırmalarını istemelerinin, bazı medya kuruluşlarında farklı şekilde değerlendiridiğini söyledi. Meclis'in açılışına bütün milletvekillerinin katıldığını ve önemli bir tören olduğunu söyleyen Bostancı, "Bilindiği gibi milletvekilleri uzun bir aradan sonra Meclis'e geliyorlar. Arkadaşlar, Türkiye'nin farklı yerlerinde bulundular, orada halkla yoğun bir temas yaşadılar. Her ne kadar pandemi şartlarında bu temaslar geçmişe göre sınırlı şekilde olsa da; yine de siyaset sosyal ilişkileri yüksek bir alan. Aynı gün, Ankara'da Meclis'in çatısı altında bulunacak olan milletvekillerinin bir risk taşıyacağı muhakkak. Dolayısıyla; biz Covid-19 testi isterken, 1 Ekim'de Meclis'in aynı çatısı altında bulunacak olan insanların birbirleri ile yakın temasları da hesaba katıldığında, risk oluşmasın, Meclise karşı saygımız gereği, herkesin sağlığı bakımından bir dikkat çerçevesinde bu testleri istedik" diye konuştu.

'MİLLETVEKİLLERİNE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ GEREĞİ YAPIYORUZ'

Bostancı, Covid-19 testinin sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı için istendiği yönündeki haberlere ilişkin, "Şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanın sağlığı hepimiz için önemli. Ama sadece Cumhurbaşkanının sağlığı ile ilgili değil bu tedbir. Meclis'e, bütün milletvekillerine, farklı partilerden insanlara karşı da sorumluluğumuz gereği biz bunu yapıyoruz. Dolayısıyla; bunları atlayıp, biraz da hususi bir şekilde, 'Covid testleri Erdoğan için isteniyor' şeklindeki habercilik doğru değil, gerçekçi değil, hakkaniyetli değil. Bu tür haberciliklerin arka planında Sayın Erdoğan'a odaklanmaktan, olayları gerçek boyutlarıyla görmekten uzaklaşan bir aklın okuma biçimi var" değerlendirmesinde bulundu.