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21.02.2021 - 16:16 | | DHA

AK Parti'li Bülent Turan: HDP kapatılmak için her şeyi yapıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "HDP söylemleriyle ve eylemleriyle adeta kapatılmak için her şeyi yapıyor. Terör örgütünün sözde iradesini kendilerine bir misyon, bir görev bilmişler" dedi.

AK Parti'li Bülent Turan: HDP kapatılmak için her şeyi yapıyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Gara’da 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesinden sonra HDP ve CHP’nin tutumunu eleştirdi. Turan, "HDP söylemleriyle ve eylemleriyle adeta kapatılmak için her şeyi yapıyor. HDP’nin Kandil'le fikri bağı olduğu gibi organik bağı da olduğu çok açık. Terör örgütünün sözde iradesini kendilerine bir misyon, bir görev bilmişler" dedi.

Turan, Gara'da 13 Türk vatandaşının akçakça katledildiğini söyleyerek, "HDP'li yöneticiler cılız bir şekilde kınamaktan öteye gidemediler. 'Terör örgütünü lanetliyoruz, kahrolsun PKK' diye bir şey duyduk mu? HDP ile iş birliği yapan, yol yürüyen CHP ve diğer partiler için de artık nerede durduklarını gözden geçirme vakti. 'Dostlarımızla iktidar olacağız' diyen Kılıçdaroğlu’nun, Gara’da insanlarımızın kalleşçe şehit edilmesinden sonra hedef alması gereken Sayın Erdoğan değil, terörle arasına mesafe koyamayan 'aziz dostları' olmalıydı. Sormalıyız, maden operasyon başarısız; 6 yıldır CHP’nin dostu HDP, HDP’nin dostu terör örgütü PKK tarafından tutulmuyor muydu askerlerimiz? Ne yaptı dostlarınız Sayın Kılıçdaroğlu?" diye konuştu.

'GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'

"HDP milletvekilleri genel merkezlerine gider gibi Kandil'i kendilerine yol edinmişler" diyen Turan, şöyle konuştu:

"Soruyorum, bir milletvekilinin terör örgütünün ininde ne işi var? Bir milletvekilinin yeri Kandil değil, milletin Meclisi’dir. Ne Avrupa’da ne de dünyanın hiçbir yerinde hiçbir demokrasisinde bunun örneğini göremezsiniz. Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan, terörle mücadele, askeri tezkereler ve sözde Ermeni soykırımı gibi hiçbir milli meselede Türkiye’nin yanında değiller. Meclis’te imzalanan ortak hiçbir bildiriye imza atmadılar. Türkiye partisi olamadıkları gibi, emperyal güçlerin oyuncağı olduklarını her fırsatta göstermiş oldular. İnanıyorum ki söz konusu vekillerle ilgili yargı gereğini yapacaktır. Fezlekeler de Meclise geldiğinde biz gereğini yapacağız."

 

    Hostesler, sanatçılar ve iş insanları da bu işe girdi! Aylık 5 bin lira...İstanbul'da yıllar önce kura ile elde edilen pazar tezgahları babadan oğula devrediliyor. Tezgahlar internet üzerinden bile kiralanırken bu durumun fiyatlara da yansıdığı belirtiliyor. Bahçelievler'de 14 tezgahı olduğunu söyleyen bir pazarcı "Bir tahtayı günlük 100 liradan kiralıyorum. Kiraya verdiğimde 4-5 bin lira kazanıyorum. Tezgahlarımı satmaya kalksam hepsini 300 bin liraya satarım. İnsanlar daire alacağına böyle yerleri alıyorlar" ifadesini kullandı. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün ise "Açtığımız davalarda tahta sahibi kişiler arasında hostesler, sanatçılar, iş adamları, müteahhitler, emlakçılar vardı" dedi.
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