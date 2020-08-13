AK Partili Bülent Turan'dan ekonomi mesajı

Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu köyünde düzenlenen "Domates Hasadı Şenliği"ne katılarak çiftçiler ve vatandaşlarla bir araya gelen Turan, Türkiye'nin ve Çanakkale'nin vizyonunu teşkil eden projeleri hayata geçirmek için gayret ettiklerini söyledi.

Pandemi sürecinde Türkiye'nin iyi bir yönetim sergilediğine işaret eden Turan, şöyle devam etti:

"Sözde gelişmiş ülkeler, huzur evlerindeki Kovid-19'a yakalananları sırf yaşlı diye kaderine terk ederken, ülkemiz hastayla birlikte temas ettiği herkesin peşine düşerek sağlık alanında örnek bir yönetim sergiledi. Aldığımız güçlü önlemler sayesinde Türkiye, pandemiden en az etkilenen ülkeler arasına girdi. Ekonomimiz yeniden bir ivme yakalamaya başladı. OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundayız. Sosyal ve ekonomik desteklerimizle çiftçilerimizin, üreticilerimizin, sanayicilerimizin, esnafımızın ve tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bugüne kadar yapılan sosyal ve ekonomik desteklerin toplamı 200 milyar liranın çok üzerinde. Çiftçilerimizin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelen yaklaşık 6 milyar liralık kredi borcunu erteledik. Toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek Kurban Bayramı öncesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırıldı."

Turan, Çanakkale'nin tarım, turizm, tarih ve doğa gibi birçok güzelliğe bir arada sahip olduğunu vurgulayarak "Çanakkale'miz, hayata geçirilen projelerle, ülkemizin önemli cazibe merkezleri arasında yer almaya başladı. Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü, yüzyılın rüyasıydı. Yarısı bitti, tamamlanması ile bölgemiz tam anlamıyla bir üretim ve ihracat merkezi haline gelecek, bölgenin kaderi değişecek. Bir Türkiye projesi olan Ezine Gıda OSB ile Çanakkale'miz, tarımsal üretimini geliştirecek, tarımda fark oluşturacak. Bu projenin tam anlamıyla hayata geçmesiyle şehrimizin ekonomisi büyük ilerleme sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ PROJEMELERİMİZİ BÜYÜK BİR HEYECANLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Ezine peyniri, Bayramiç beyazı gibi Çanakkale domatesinin de marka olduğunu dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Yeni projelerimizi büyük bir heyecanla hayata geçireceğiz. En kısa zamanda Ayvacık’ta jeotermal enerjiyi kullanmaya başlayarak seracılığı artıracağız. Koşuburnu köyümüzün gölet talebi olduğunu biliyoruz. Daha önce gölet alanı için önerilen zeminde aks yerinde kitlesel aktif heyelanlar gözlemlendiği ve jeolojik yönden uygun olmadığı gibi teknik sebeplerden dolayı yapılamamıştı. Şimdi başka alanlarda veya köyümüze yakın yerlerde gölet için uygun bir alan bulunması için çalışmalarımıza başlayacağız."

Etkinliğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Sadettin Arslan, AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri, köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.