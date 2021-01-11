MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti'li Çalık'tan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki
ABONE OL
11.01.2021 - 12:11 | | AA

AK Parti'li Çalık'tan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, "Milletimizin oyuyla seçilen, 19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp halkın teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek saygısızlıktır, hadsizliktir, ciddi bir hazımsızlık ve mili iradeyi yok saymaktır, iyice zıvanadan çıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Çalık'tan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Doğanşehir ilçesindeki esnaf ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Çalık, esnaf ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Milletimizin oyuyla seçilen 19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp halkın teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek saygısızlıktır, hadsizliktir, ciddi bir hazımsızlık ve mili iradeyi yok saymaktır, iyice zıvanadan çıkmaktır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir.

Kemal Bey, Amerikalılara sandığa saygı çağrısı yapar, milletimizin yüzde 52,5 oy oranıyla seçtiği Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' der. Yine ABD'deki olayları 'sivil ayaklanma girişimi' olarak nitelendirir oysa daha ağır suçlar ve 1,4 milyar doğrudan maddi zarara neden olmuş ülkemizdeki Gezi olayları için 'demokratik eylemler' ifadesini kullanır. Kılıçdaroğlu’nun aslında bu ülkeyle sıkıntısı var, bu milletle sıkıntısı var. Fakat milletimiz yine sandıkta bu zihniyete gereken cevabı verecektir."

3 saniye ile ölümden kurtuluşEyüpsultan'da iddiaya göre freni patlayan bir kamyon, bir otomobile ardından apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi. Kazadan birkaç saniye önce kaldırımda bekleyen kişilerin, oradan ayrılması olası faciayı önledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzole yaşam için gittiler! Anne ve oğlunun feci sonu

İzole yaşam için gittiler! Anne ve oğlunun feci sonu

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Açık Öğretim Lisesi 2021 iş takvimi yayımlandı mı? AÖL kayıt yenileme ve açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Açık Öğretim Lisesi 2021 iş takvimi yayımlandı mı? AÖL kayıt yenileme ve açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Sıradaki Haber