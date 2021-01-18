AK Partili Canikli: 8,5 milyar dolar yardım yaptık

Canikli, AK Parti Adıyaman 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, tarihin gelişmelerle yeniden yazıldığını, şimdilerde ise Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir tarih yazdığını söyledi.

Türkiye'nin, 2002 öncesinde uluslararası alanda, hiçbir etkinliği, ağırlığı olmayan, sözü geçmeyen, hiçbir ülkenin ciddiye almadığı bir ülke konumunda olduğunu ifade eden Canikli, "Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada çok büyük olaylar olurdu, Türkiye hiçbir şekilde olaylara müdahale edemezdi, söz hakkı yoktu. Türkiye sadece egemen ülkeler tarafından kendisine verilen talimatları yerine getirmenin ötesinde hiçbir şey yapabilme kabiliyetine sahip olmayan ülke konumundaydı." diye konuştu.

Ülkenin, içeride de kardeş kavgasıyla meşgul edildiğini vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ayağa kalkıp etrafında olan bitene bakma imkanı yoktu. Böyle bir ülkede ekonomi yerlerde sürünüyordu. Bugün en son 2018 yılı rakamları yayımlandığı için söylüyorum, Türkiye olarak dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyacı olan ülkelere 8,5 milyar dolar yardım yaptık. Sadece devletin yapmış olduğu yardım değil, bütün sivil toplum örgütlerinin, Kızılay'ın, Diyanet'in, vatandaşın, doğrudan gönderdiği yardımlar, dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyacı olan ülkelere karşılıksız olarak yaptığı yardım tutarı bu. Şöyle düşünün, bir tanker petrolü veresiye alamayan bir ülkeden, bugün dünyanın ihtiyacı olan fakir topluluklarına 8,5 milyar dolar hibe yardımı yapan bir Türkiye. İşte aradaki fark bu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlandığı kongrede, İl Başkanlığına Mehmet Dağtekin yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammed Fatih Toprak ve İbrahim Halil Fırat ile partililer katıldı.