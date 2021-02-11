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11.02.2021 - 13:44 | | DHA

AK Parti'li Çelik: Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin terörle mücadelesinin ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemde olduğunu, bölgede terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

AK Parti'li Çelik: Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekâtında, teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan 3 askere Allah'tan rahmet diledi. Türkiye düşmanı odakların desteğini alarak Türkiye'ye saldıran terör örgütlerinin tüm bölge için tehdit olduğuna dikkat çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin terörle mücadelesi ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemdedir. Etrafımızda kurulmaya çalışılan terör devletçilikleri kararlı mücadelemiz sayesinde engellenmiştir. Terörle mücadele ederken aynı zamanda terör devleti kurmak isteyen projelerle de mücadele ediyoruz. Ülkemize saldıranlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz. Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

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