23.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
AK Partili Çelik’ten Çeviköz’e tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “CHP’li Ünal Çeviköz’ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır” dedi.
Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz’e tepki gösterdi. Çelik, şunları kaydetti: “CHP’li Çeviköz, Türkiye’nin Libya’da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikayetini Amerikalılara iletiyor, Biden’dan Türkiye’de demokrasi talep ediyor. Demokrasi anlayışı ‘ithalat demokrasisi’ olan bir anlayış bu. Başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoritelere ‘siyasi arzuhal’ yazmak utanç verici bir siyasi savrulmalıdır.”
Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.