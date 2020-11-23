AK Partili Çelik’ten Çeviköz’e tepki

Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz’e tepki gösterdi. Çelik, şunları kaydetti: “CHP’li Çeviköz, Türkiye’nin Libya’da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikayetini Amerikalılara iletiyor, Biden’dan Türkiye’de demokrasi talep ediyor. Demokrasi anlayışı ‘ithalat demokrasisi’ olan bir anlayış bu. Başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoritelere ‘siyasi arzuhal’ yazmak utanç verici bir siyasi savrulmalıdır.”