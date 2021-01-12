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12.01.2021 - 14:09 | | milliyet.com.tr

AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi

Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' açıklamalarına sert tepki gösterdi.

AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'sözde Cumhurbaşkanı' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle;

Cumurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza “ sözde Cumhurbaşkanı demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur.

Kılıçdaroğlu Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri Cumhuriyetimiz ve milletimiz nezdinde yok hükmündedir. Cumhuriyetimiz sadece ülkemizin düşmanları tarafından kullanılan zehirli bir dille Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı için “sözde” ve “özde” tartışması malum 27 Nisan’da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı. Hükümetimizin Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan cevabı ile muhtıra kağıt parçasına dönmüştü. Bunların yerini şimdi Kılıçdaroğlu’nun“MUHTIRA SİYASETİ” aldı.

Şimdi sivil siyasete saygı duyması gerekenler Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyerek “MUHTIRA SİYASETİ” yapıyorlar. Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı.

Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” demek, MİLLİ İRADE DÜŞMANI muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir.

Kiraya verdiği otomobili kundaklandı!Mersin’de O.U.'nun, araç kiralama firmasından kiraladığı otomobil, husumetli olduğu kişi tarafından kundaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, motor kısmı yanan araç kullanılmaz hale geldi. Araç kiralama firmasının sahibi Halil Öter, gözaltına alınan kundakçının mahkemece serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
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