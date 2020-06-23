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23.06.2020 - 16:16 | | DHA

AK Partili Çelik'ten Macron'a tepki! Türkiye'yi hedef alan açıklamaları kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi. Çelik, "Türkiye'nin Libya'ya desteğinden rahatsız olan ve Cumhurbaşkanımıza karşı sözde açıklama yapanların yeni bir sömürgecilik peşinde koştukları net görülmektedir" dedi.

AK Partili Çelik'ten Macron'a tepki! Türkiye'yi hedef alan açıklamaları kabul edilemez

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Macron'un, Libya ve Akdeniz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının asla kabul edilemez olduğunu belirtti. Çelik, Fransa'nın Libya'da ve Akdeniz'de istikrarsızlığı teşvik eden politikaların destekçisi durumunda olduğunu kaydederek, "Türkiye, Libya'da uluslararası meşruiyete sahip yönetimin talebi doğrultusunda Libya halkına destek vermektedir. Fransa ise darbeci Hafter ve milislerine arka çıkmaktadır. Türkiye Libya halkının meşru temsilcisine destek verirken, Fransa gayrı meşru milislere destek veriyor. Hafter'in Libya halkı karşısında gerilemesi sonrasında Macron'un Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözde açıklamalarının artması tesadüf değildir" dedi.

'HAFTER VE BENZERLERİ SÖMÜRGECİ ZİHNİYETİN ALETİDİR'

AK Partili Çelik, Fransa'nın Libya'da darbeci Hafter ve milislerinden yana olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Libya halkının gerçek ve meşru iradesini desteklemektedir. Fransa'nın desteklediği Hafter milislerinin Libya halkına karşı işlediği insanlık suçları ortadadır. Gün yüzüne çıkan toplu mezarlar bunun açık kanıtıdır. Macron'un Libya'da yabancı müdahalelere son verilmesi çağrısında bulunup, çözümün Fransa olduğunu söylemesi açık hezeyandır. Eski sömürgeci zihniyetin devam ettiğinin göstergesidir. Hafter ve benzerleri sömürgeci zihniyetin aletidir. Libya'nın geleceğine Fransa değil Libya halkı karar verecektir. Cumhurbaşkanımız, Libya halkının meşru iradesini desteklemektedir. Sömürgecilerin Afrika'da elini kolunu sallayarak gezdiği dönemler geride kalmıştır. Çelik, Cumhurbaşkanımızın Libya halkına verdiği destek, Libya halkının tamamını temsil eden meşru yönetime ve Libya’nın tamamının geleceğine verilen bir destektir. Macron’un siyaseti, Libya halkının meşru iradesini ve geleceğini çalmaya çalışan darbecilere verilen bir destektir. Türkiye’nin Libya’ya desteğinden rahatsız olan ve Cumhurbaşkanımıza karşı sözde açıklama yapanların yeni bir sömürgecilik peşinde koştukları net görülmektedir."

 

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