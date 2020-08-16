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16.08.2020 - 10:16 | | AA

AK Partili Çelik'ten net mesaj: Sandık namustur, kimse müdahale edemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, 'Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz' ifadesini kullandı.

AK Partili Çelik'ten net mesaj: Sandık namustur, kimse müdahale edemez

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden 'Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız' derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 'darbe' seçim, 'seçim' de darbe yerine kullanmış." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir."

 

AK Partili Çelikten net mesaj: Sandık namustur, kimse müdahale edemez

AK Partili Çelikten net mesaj: Sandık namustur, kimse müdahale edemez


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