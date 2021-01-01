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01.01.2021 - 16:57 |

AK Partili Çelik'ten Sözcü'ye Ayasofya tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını "2020'nin felaketleri" arasında gösterdiği gerekçesiyle Sözcü gazetesine tepki gösterdi.

AK Partili Çelik'ten Sözcü'ye Ayasofya tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait herşeyle kavgası var. Millete ait olan “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir” ilkesini de sevmiyorlar. “Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır." Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

'Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz' diyen Sözcü Çelik, 'Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu...' açıklamasını yaptı.

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