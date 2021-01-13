AK Parti'li Demiröz: Biz sırtımızı millete, vatan toprağına dayadık

AK Parti Sivas 7'nci Olağan İl Kongresi, 4 Eylül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile delegeler katıldı. Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kongrede hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, "AK Parti, bugün sivil toplum kuruluşları arasında 12 milyona yakın üyesiyle dünya genelinde eşi, benzeri olmayan bir parti. Çünkü bu partiyi millet kurdu. Biz sadece sırtımızı millete, vatan toprağına dayadık. Bu gücümüzü geçmişimizden ve kültürümüzden aldık. Diğer partilere bakarsanız, birisi sırtını dağa dayar diğeri tamamen yurt dışına bağlar ve bazıları da kiralık vekillerle parti kurmaya çalışır. Biz gücü milletten aldık ve 20 yıldır bu millet her seçimde bizi ve liderimiz olan Recep Tayyip Erdoğan’ın başını dimdik şekilde Türkiye’nin gündemine getirdi. Rabbim, bütün milletimizden ve Sivaslı kardeşlerimden razı olsun. Biz Türkiye’nin sorunlarını, meselelerini 20 yıldır çözmeye çalışıyoruz. Geldiğimizde bir hayli vesayet odakları vardı. Hepsiyle tek tek mücadele edildi. Bunlar hiç kolay olmuyor. Bugün başörtü meselesini unutmamak lazım. Bakın hala aradan 10 yıldan fazla geçmiş, içlerinde ukde var. Adam çıkıyor, ne diyor? 'Başı örtülü bir hakim, benimle ilgili doğru karar veremez' diyor. İşte bunların hukukları bu kadar. Artık bütün Türkiye bunu görüyor. Kenetlenmemiz lazım, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi yönetmeye devam etmemiz lazım" diye konuştu.

AK Parti'li Demiröz'ün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle kongreye katılarak, konuşma yaptı. Tek liste ile gidilen kongre sonrası Başkan Hakan Aksu, güven tazeledi.