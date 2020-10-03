AK Partili eski bakan Ergezen vefat etti

Bitlis Ahlat’ta 1949’da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Bitlis ve Muş’ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeleri arasında yer alan Ergezen 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis Milletvekilliği yaptı.



Zeki Ergezen, 58. ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Ergezen ayrıca, 23. Dönem’de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.



