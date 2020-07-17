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17.07.2020 - 09:18 | | AA

AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'e "sağlık teknoparkı" müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait arazinin, yeni bir sağlık kampüsü ve teknoparkı oluşturulmak üzere Bakırçay Üniversitesine devredildiğini bildirdi.

AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'e "sağlık teknoparkı" müjdesi

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, akademik hayatına 4 sene önce başlayan Bakırçay Üniversitesi'nin hızla büyüdüğünü ve geliştiğini belirtti.

Çiğli Devlet Hastanesinin Bakırçay Üniversitesine bağlandığını vurgulayan Dağ, şun ifadeleri kullandı:

"Bakırçay Üniversitesi, çok geniş bir kampüs arazisine sahip olan bir üniversitemiz değil. Bu ihtiyacın giderilmesi için İzmir'i ilgilendiren her meselede olduğu gibi süreci başından itibaren takip ettik ve neticesinde bir sağlık kampüsünün kurulması için ilk adım atılmış oldu. Üniversitemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız arasında gerçekleşen protokol ile şehrimiz yeni bir sağlık kampüsüne kavuşmuş olacak. Karşıyaka'da kurulacak ilk üniversite yerleşkesi olan bu kampüs yaklaşık 70 dönümlük bir arazide ve içerisinde tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültelerinin yanı sıra, yeni kurulacak olan sağlık temalı bir teknokent de bulunacak."

Dağ, tüm dünyanın engellenemez bir şekilde içine sürüklendiği Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'deki sürecin başarıyla yönetildiğini vurguladı.

Türkiye'nin 80'den fazla ülkeye tıbbi malzeme gönderdiğini aktaran Dağ, "Bunun arka planında AK Parti olarak hastanelere, sağlık sektörüne yaptığımız yatırımlar ve sağladığımız kolaylıkların hikayesi yatmaktadır. Milletimizin hayatını kolaylaştıracak, akademimizin kalitesini artıracak ve ülkemizin her alanda standartlarını yükseltecek çalışmaları yürütmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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