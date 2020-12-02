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02.12.2020 - 16:26 | | AA

AK Partili Kaya'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, engelli vatandaşların doğuştan gelen haklarını kullanmalarının bir lütuf olmadığını bildirdi.

AK Partili Kaya'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AK Parti'nin, engellilerin haklarını elde etmeleri, sosyal hayata iştirak edebilmeleri için reform niteliğinde pek çok işe imza attığını belirtti.

Engellilerin üretken ve aktif bir şekilde toplumda yer almalarını sağlamak için yaptıkları hukuki, ekonomik ve fiziki düzenlemelerin, dünya ölçeğinde takdir topladığını vurgulayan Kaya, mesajında şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın doğuştan gelen haklarını kullanmaları bir lütuf değildir. Biz bunu hükümetlerimizin bir görevi olarak gördük ve bu anlayışla çalıştık, çalışıyoruz. Engellilerimizin toplumla bütünleşmeleri, devletin görevi olduğu kadar, kardeşlik gereği her bir vatandaşımızın sorumluluğunda olmalıdır. Biz hiçbir ayrımcılığa geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi daha ileri taşımanın mücadelesi içindeyiz. Engellilerimiz de bu mücadelenin en güçlü destekçilerinden elbette. Gönüllerimiz, hayallerimiz bir, 2023'e, 2053'e birlikte yürüyeceğiz. 'Engelsiz Bir Türkiye' yolunda, her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de engelli kardeşlerimizin yanında olacağım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine sevgilerimi sunuyorum."

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