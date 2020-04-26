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26.04.2020 - 14:33 |

AK Partili Kurtulmuş yanıtladı! Türkiye dünyadaki en avantajlı ülkelerden biri

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "corona virüs salgını sonrası ekonomideki daralma süreci Türkiye'yi de tabii ki etkileyecek ancak Türkiye'nin bir avantajı var; Türkiye kamu borçluluğu bakımından dünyadaki en avantajlı ülkelerden birisidir. Bizim borcumuz bu anlamda ciddi bir şekilde azalmış vaziyettedir." dedi.

AK Partili Kurtulmuş yanıtladı! Türkiye dünyadaki en avantajlı ülkelerden biri

Kurtulmuş, Kanal 7'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gelinen noktaya ilişkin  bir soru üzerine Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk andan itibaren tedbirlerini aldığını,  tüm kurum ve kuruluşların da sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini  söyledi.

Kurtulmuş, tüm bakanlıkların kendi alanlarında yoğun çalışmalar  yaptığını anlatarak "Ümit ediyorum ki son birkaç günlük veriler çok şükür  beklediğimiz gibi geliyor. Bundan sonra da inşallah birini plato yapması ve  önümüzdeki süreçte özellikle bayrama kadar olan süreçte bu işin düşüşe doğru  geçmesini sağlayacak bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Yurt içinde bu mücadeleyi veren Türkiye'nin diğer taraftan da talep  eden ülkelere yardım ulaştırdığını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin bu süreçte  gurur duyulacak bir performans ortaya koyduğunu ve dünyaya örnek olduğunu ifade  etti.

Türkiye'nin virüsle bağlantılı ölüm sayılarını gizlediğine ilişkin  yabancı basında haberlerin yapıldığının hatırlatılması üzerine Türkiye'de bir tek  vakanın bile gizlenmediğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bunlar herhalde kendi  kafalarında, içlerinde, ruhlarında olan kirlilikleri ortaya döküyorlar." dedi.

Kurtulmuş, normalleşme süreci konusunda izlenecek yol haritasına  ilişkin bir soru üzerine, "Burada bir yol haritası tabii ki var. Burada asıl olan  plato ve düşüşe doğru geçmeyi sağlamaktır. Ama bu şu demek değildir; eğer böyle  olursa da her şey bitti, her şey eski günler gibi bir an evvel gelecek demek  değildir. Yine tedbirle, yine adım adım, tedricen gerekli tedbirler  hafifletilecek ve insanlarımız normal hayatlarına bir şekilde geri  döneceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin tek başına sağlıkla ilgili olmadığına, ikinci alanın  ekonomiyle ilgili olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu alanla ilgili de son derece  net ve başarılı bir şekilde sürecin yürütüldüğünü kaydetti.

Kurtulmuş, "Ekonomi alanında çok dikkatli olmamız lazım. Allah  korusun, kalıcı hasarlar oluşturmadan bu süreci aşmak için tedbirlerimizi  alıyoruz. Yaklaşık 200 milyar TL'lik toplamda vatandaşlarımıza, iş dünyasına  destek olacak çeşitli tedbir paketleri ortaya konulmuş oldu." dedi.

Süreçte üçüncü alanın da toplumsal psikolojinin düzgün tutulması  olduğunu belirten Kurtulmuş, kendilerinin ilk günden beri bu salgın konusunun bir  insanlık meselesi olduğunu, bu konu üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini  düşünerek bu bilinçle hareket ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, "Her gün o günün gereklerini yerine getirerek ama uzun  dönemli bir planlama içerisinde hareket ediyoruz ve inşallah bayramda da  Türkiye'nin rahatladığı, rahat bir nefes aldığı bir sürece girmeyi ümit  ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türk ekonomisine ilişkin kötümser senaryolar çizildiğinin  hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, karşılaşılacak yeni krizin küresel anlamda  etkilerinin 1997 Uzak Doğu Asya krizi ve 2008'deki küresel finans krizinden çok  daha fazla, çok daha derin ve çok daha kalıcı olacağını dile getirdi.

Yapılan tahminlere göre, dünya ekonomisinin 2020 yılında itibarıyla  toplamda yüzde 4,5- 5,5 arasında bir küçülme, daralma içerisinde olacağının ifade  edildiğini anlatan Kurtulmuş, gelişmiş ülkelerde bu rakamın daha yüksek  olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Kurtulmuş, "Koronavirüs salgını sonrası ekonomideki daralma süreci  Türkiye'yi de tabii ki etkileyecek ancak Türkiye'nin bir avantajı var; Türkiye  kamu borçluluğu bakımından dünyadaki en avantajlı ülkelerden birisidir. Bizim  borcumuz bu anlamda ciddi bir şekilde azalmış vaziyettedir." dedi.

Türkiye'nin ekonomik altyapısının diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi  bir noktada olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Turizm altyapısını yok edecek ya da  üretimi altyapısını, sanayi altyapısını ortadan kaldıracak bir gelişme olmadığı  sürece Türkiye için bu iki sektördeki bu yıl oluşacak tablo geçici bir tablodur.  Önümüzdeki yıl bunun çok daha ileri gideceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kurtulmuş, bir soru üzerine, uluslararası kurum ve kuruluşların  hiçbirinin kriz çözebilme kabiliyetine sahip olmadığının görüldüğünü belirterek  şöyle konuştu:

"Zaten uzunca bir süredir insanoğlunun bir arayış içerisinde olduğu,  yeni, adil, hakkaniyete dayalı bir dünya sisteminin nasıl kurulması gerektiği ile  ilgili fikirlere aç, muhtaç olduğu zaten ortadaydı. Şimdi bundan sonra böyle bir  dönem ortaya çıkacak, burada Türkiye'nin inşallah yeni dönemdeki en büyük  fonksiyonu bu küresel arayışın öncülüğünü ve sözcülüğünü yapabilmektir."

Bir soru üzerine, millet yetki verdiği sürece AK Parti olarak  reformları sürdürmeye devam edeceklerini anlatan Kurtulmuş, "Milli, yerli olan  çizgimizi de daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bunlarda hiçbir  problem yok. Türkiye bu istikamette Cumhurbaşkanımız öncülüğünde inşallah çok  daha güzel yerlere gelecektir." ifadelerini kullandı.

İnfaz düzenlemesine yönelik muhalefetin tavrı hatırlatılarak "Yeni bir  düzenleme olabilir mi infazla ilgili." şeklindeki bir soru üzerine ise Kurtulmuş,  şunları söyledi:

"Kamuoyunun beklentilerini büyük oranda karşılayacak bir düzenleme  yapıldı. Tabii ki biz herkesi serbest bırakmak, herkesin salıverilmesini, tahliye  edilmesini sağlamak gibi bir durumla karşı karşıya değiliz. Ama bu düzenlemenin  içerisinde hakikaten reform niteliğinde uygulamalar da oldu."

 

 

 

İsveç'teki Türk hasta Emrullah Gülüşken'i taşıyan ambulans uçak Ankara'ya indiİsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla saat 13.45 itibarıyla Türkiye'ye geldi.
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