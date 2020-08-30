MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti'li Kurtulmuş'tan Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına çok sert tepki
ABONE OL
30.08.2020 - 18:54 |

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına çok sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Norveç'te Kuran’ı Kerim'i yırtarak Müslümanlığa saldıran soysuzlar, Batı’da İslam düşmanlığının hangi noktaya geldiğini açıkça göstermektedir. Bu aşağılık hareketi şiddetle lanetliyor ve telin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına çok sert tepki

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu saldırıdan sadece failleri değil, politik çıkar uğruna İslamofobi'yi körükleyen Batılı siyasetçilerin de sorumlu olduğunu belirtti.

Avrupa'nın ortasında yapılan bu düşmanca hareketlere karşı gereken hukuki yaptırımların bir an evvel ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sözde demokratik, insani değerleri savunduğunu iddia eden bazı Batı ülkeleri İslam düşmanlığı karşısında tedbir almazlarsa hem bu insanlık suçu kendilerini esir alacak hem de iki milyar Müslüman'ın nefretini kazanacaklardır. İslam düşmanları ve arkasındaki güçler bilsinler ki Allah'ın sözü en yücedir, Kur'an-ı Kerim insanlık için ebedi yol göstericidir. Şüphesiz Allah'ın kitabı kıyamete kadar korunacaktır. Hiç kimse onun tek harfine dahi zarar veremez ancak bu alçak provokasyonu gerçekleştirenlerin her zaman karşısında duracağımızı da ilan ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz mesajını, "Şimdi artık daha gür bir sedayla düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz." sözleriyle açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango 30 Ağustos özel çekiliş sonuçları yayınlandı! Büyük ikramiye 6 milyon TL

Milli Piyango 30 Ağustos özel çekiliş sonuçları yayınlandı! Büyük ikramiye 6 milyon TL

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Son dakika... Erdoğan 'Yunan halkı başlarına gelecekleri kabul ediyor mu?' deyip açıkladı: Hodri meydan!

Son dakika... Erdoğan 'Yunan halkı başlarına gelecekleri kabul ediyor mu?' deyip açıkladı: Hodri meydan!

Sıradaki Haber