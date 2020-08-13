AK Partili Mahir Ünal: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedefi saldırıları artırdı

Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında giren "Erdemliler Hareketi"nin imzasıyla kurulan AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ VESAYETİ TASFİYE ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti sözün de kararın da milletin olduğu sandıktan çıkan iradenin iktidar olduğu bir süreci başlatmıştır. AK parti vesayeti tasfiye etmiş Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesini sağlamış ve vesayet odaklarıyla mücadele ederken de diğer taraftan kalkınma hamlesini yürütmüştür." dedi.