18.08.2020 - 14:21 | | AA
AK Partili Mahir Ünal'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor' ifadesini kullandı.
Ünal, Twitter hesabından, "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur, Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" paylaşımında bulundu.
Adanalı kebap ustalarından yeni ‘Korona Kebap’Adana’da kebap ustaları, bağışıklık sistemini güçlendiren uykuluk, taze zencefil ve bazı özel baharatlar ekleyerek yeni bir kebap çeşidi yaptı. Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren ‘Korona Kebap’ için ustalar, ilerleyen süreçte patent de almayı düşünüyor.