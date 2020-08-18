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18.08.2020 - 14:21 | | AA

AK Partili Mahir Ünal'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor' ifadesini kullandı.

AK Partili Mahir Ünal'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki

Ünal, Twitter hesabından, "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur, Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" paylaşımında bulundu.

AK Partili Mahir Ünaldan, Kılıçdaroğluna tepki

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