02.04.2020 - 11:02 | | DHA
AK Parti'li Özel: Isparta’daki corona virüs vakalarının 245'i misafir edilenler
AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, kentteki 268 corona virüs vakasının 245’inin, yurt dışı dönüşü misafir edilen kişiler olduğunu açıkladı.
AK Parti Isparta Milletvekili Özel, en çok corona virüs vakası görülen 10 il arasında yer alan Isparta’da sayının 268 olmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, 268 pozitif vakanın 245’inin, yurt dışından gelip, Isparta'da misafir edilenler olduğunu aktardı. AK Parti'li Özel, "Isparta, KYK yurtları potansiyelimizden kaynaklanan, yurt dışından dönen vatandaşlarımızın karantina merkezi olarak kullanılan bir şehirdir. Geriye kalan pozitif vakalarımız da çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmış dönmüş vatandaşlarımız. Paniğe kapılmadan devletimizin ve ilgililerin uyarılarını dikkate alarak kurallara uyalım. Bir süre daha evde kalalım. Ülkemiz ve Isparta'mız bu virüsle baş edecek güce ve sağlık altyapısına sahiptir" dedi.
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