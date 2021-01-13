AK Parti'li Ünal: Bu mücadele milletin iradesini egemen kılma mücadelesidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Yozgat AK Parti İl Başkanlığı'nın 7'nci olağan kongresine katıldı. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Ünal, devlet ile ilgili kararları alması gerekenlerin milletin seçtikleri olduğunu belirtti. Ünal, "Tabi ki devleti, milletin seçtiği Recep Tayyip Erdoğan yönetecek. Siyaseti bulaşık, kirli gören, siyasetçiyi itibarsızlaştıran ve devleti siyasetin değil, devleti vesayetçilerin yönetmesini isteyenler, cumhurbaşkanımız ile ilgili vesayet aklı ile düşünenler şöyle diyorlar; 'partili cumhurbaşkanı olur mu?' Siyasi partiler millet iradesinin temsilcisi ise millet iradesinin devlet yönetimine yansıtılması siyaset eli ile oluyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarında 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazıyorsa, devlet ile ilgili kararları alması gereken milletin seçtikleridir. Milletin temsilcileridir" dedi.

'MÜCADELEMİZ MİLLETİN İRADESİNİ EGEMEN KILMA MÜCADELESİDİR'

Ünal, devleti milletin yöneteceğini belirterek, "Tabi ki devleti, milletin seçtiği Recep Tayyip Erdoğan yönetecek. Onların kafasında eski vesayet ve eski parlamenter sistem olduğu için, onların kafasında vesayet üreten, yeri geldiğinde darbe yapan, yeri geldiğinde orduyla, yargıyla, medya ile millet iradesini alaşağı etmeye alıştıkları için millet iradesinin temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti siyasetinin devleti yönetmesinden rahatsızlar. Bu milleti yurt dışından talimat alanlar değil, bizatihi milletin kendisi yönetecek. Burada bulunmamızın amacı, bu milletin iradesine sahip çıkma mücadelesidir. Bu mücadele milletin iradesini egemen kılma mücadelesidir" diye konuştu.