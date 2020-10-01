Ãœnal, Twitter hesabÄ±ndan kamuoyunda "sosyal medya yasasÄ±" olarak bilinen "Ä°nternet OrtamÄ±nda YapÄ±lan YayÄ±nlarÄ±n DÃ¼zenlenmesi ve Bu YayÄ±nlar Yoluyla Ä°ÅŸlenen SuÃ§larla MÃ¼cadele Edilmesi HakkÄ±nda Kanun'da DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun"a iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"55 milyon sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n sosyal aÄŸlarda temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen 'sosyal medya yasasÄ±' bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. TÃ¼rkiye'de temsilcilik aÃ§mak zorunluluÄŸu getiren yasayla hukuki ve mali muhataplÄ±k oluÅŸacak."

DÃ¼zenlemeyle sosyal medyada oluÅŸan dezenformasyonun engelleneceÄŸini, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸinin ve kiÅŸisel verilerin gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ãœnal, "Bu mesele siyasi deÄŸil tamamen milli gÃ¼venlik ve milli egemenlik meselesidir. UnutmayalÄ±m, koruduÄŸumuz haklar hepimizin haklarÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.