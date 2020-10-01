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01.10.2020 - 15:54 | | AA

AK Parti'li Ünal'dan 'sosyal medya yasasÄ±' açÄ±klamasÄ±:

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Ãœnal, kamuoyunda "sosyal medya yasasÄ±" olarak bilinen dÃ¼zenlemenin bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye'de temsilcilik aÃ§mak zorunluluÄŸu getiren yasa ile hukuki ve mali muhataplÄ±k oluÅŸacak." ifadesini kullandÄ±.Â

AK Parti'li Ünal'dan 'sosyal medya yasasÄ±' açÄ±klamasÄ±:

Ãœnal, Twitter hesabÄ±ndan kamuoyunda "sosyal medya yasasÄ±" olarak bilinen "Ä°nternet OrtamÄ±nda YapÄ±lan YayÄ±nlarÄ±n DÃ¼zenlenmesi ve Bu YayÄ±nlar Yoluyla Ä°ÅŸlenen SuÃ§larla MÃ¼cadele Edilmesi HakkÄ±nda Kanun'da DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun"a iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"55 milyon sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n sosyal aÄŸlarda temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen 'sosyal medya yasasÄ±' bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. TÃ¼rkiye'de temsilcilik aÃ§mak zorunluluÄŸu getiren yasayla hukuki ve mali muhataplÄ±k oluÅŸacak."

DÃ¼zenlemeyle sosyal medyada oluÅŸan dezenformasyonun engelleneceÄŸini, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸinin ve kiÅŸisel verilerin gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ãœnal, "Bu mesele siyasi deÄŸil tamamen milli gÃ¼venlik ve milli egemenlik meselesidir. UnutmayalÄ±m, koruduÄŸumuz haklar hepimizin haklarÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'Ä°ftiralar kurtaramayacak' dedi ve ekledi: Haydut devletGelen son dakika haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 aylÄ±k tatilin ardÄ±ndan yasama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na bugün yeniden baÅŸladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, özel oturumla toplanan Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Azerbaycan'a destek açÄ±klamasÄ± yapan ErdoÄŸan, 'Åžimdi netice zamanÄ±. Azeri kardeÅŸlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±lar. Ermenistan yönetimini, her ÅŸeyi bir kenara bÄ±rakÄ±p Ä±srarla Türkiyeâ€™ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak. Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak vicdanÄ± önünde hesap sorulacaÄŸÄ± konusunda ikaz ediyorum' dedi.
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