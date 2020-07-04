AK Parti'li Yavuz, havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralananları ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 4 yaralıyı ziyaret eden Yavuz, yoğun bakımda tedavisi süren 1 yaralı hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Yaralı işçilerin yakınlarıyla da görüşen Yavuz, "Yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Yoğun bakımdaki kardeşim için dualarımızı eksik etmeyelim. Tüm ülkemize ve Sakarya'mıza geçmiş olsun." dedi.