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27.04.2020 - 14:18 | | DHA

AK Parti'li Yılmaz'dan Ankara Barosu'na tepki

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Mensubu olduğum Ankara Barosu'nun, gücünü kayıtlı üyelerinden aldığı halde, onların fikrini sormadan bir genelleme yapması, yöneticilerin şahsi fikrini bir meslek kuruluşunun üyelerinin de ortak kanaatiymiş gibi tebliğ etmesi doğru değildir" dedi.

AK Parti'li Yılmaz'dan Ankara Barosu'na tepki

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile Ankara Barosu'nun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Cuma hutbesindeki sözlerine ilişkin eleştirilerine tepki gösterdi. 2002 yılından bu yana Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olduğunu belirten Yılmaz, Ankara Barosu’nun bu açıklamasına katılmadığını söyledi. Bildirinin altına 'Ankara Barosu' yazılmış olmasını da doğru bulmadığını kaydeden Yılmaz şöyle dedi:

"Baronun halen kayıtlı ve aidatını ödeyen bir üyesi olarak, bu basın bildirisindeki ifadelere katılıp katılmadığım sorulmamış, fikrim alınmamıştır. Dolayısıyla, bu tip şahsi hareketler ve fikir beyanlarında unvanı ile birlikte Baro Başkanının adı veya 'Baro Yönetimi' yazılması daha uygun olacaktır. Mevcut durum, bir aldatmacaya sebep olmaktadır ki bu ahval, Anayasal hak olan fikir serbestliğine de aykırı olup, adaletin tecellisinde vazgeçilmez bir sacayağı olan avukatlık kurumuna da ihanettir. Mensubu olduğum Ankara Barosunun, gücünü kayıtlı üyelerinden aldığı halde, onların fikrini sormadan bir genelleme yapması, yöneticilerin şahsi fikrini bir meslek kuruluşunun üyelerinin de ortak kanaatiymiş gibi tebliğ etmesi doğru değildir. Bu sebeple, bu bildiriye katılmadığımı, bu toptancı tutumu reddettiğimi ifade ediyor ve şiddetle kınıyorum."

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