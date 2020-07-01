AK Parti’nin Meclis yönetimi belirlendi

AK Parti, mevcut grup başkanı ve beş grup başkanvekiliyle yola devam kararı alırken, grup yönetimindeki 15 ismin sekizi değişti. Sadi Bilgiç’in Meclis Başkanvekili olarak görevine devam etmesi kararlaştırılırken, Alpay Özalan Meclis İdare Amirliği’ne getirildi. AK Parti TBMM grubu, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, 27. Dönem 2. Devre Grup organları ile TBMM Başkanlık Divanı’nda görev yapacak üyeler belirlendi. Buna göre Bilgiç, TBMM Başkanvekili görevine devam edecek. Naci Bostancı yeniden Grup Başkanı olarak belirlenirken, Mehmet Muş, Bülent Turan, Cahit Özkan, Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu Grup başkanvekilliklerine yeniden seçildi.

Özalan İdare Amiri

Meclis İdare Amirliği’nde Hasan Turan (İstanbul) ve Orhan Yegin’in (Ankara) yerine Alpay Özalan (İzmir) ve Ali Şahin (Gaziantep) getirildi. Halil Özcan’ın da (Şanlıurfa) İdare Amirliği’ne devam etmesi kararlaştırıldı. Yapılan seçimle AK Parti Grup yönetimindeki 15 ismin 8’i değişti. Ahmet Kılıç (Bursa), Cihan Pektaş (Gümüşhane), Recep Özel (Isparta), Halis Dalkılıç (İstanbul), Cemil Yaman (Kocaeli), Ahmet Çakır (Malatya) ve Zeynep Gül Yılmaz (Mersin) ile Alpay Özalan (İzmir) artık grup yönetiminde yer almayacak. Yönetime giren yeni isimler ise Tamer Dağlı (Adana), İbrahim Aydemir (Erzurum), Sabahat Özgürsoy Çelik (Hatay), Ahmet Özdemir (Kahramanmaraş), Çiğdem Erdoğan Atabek (Sakarya), Mücahit Durmuşoğlu (Osmaniye), Hasan Çilez (Amasya) ve Mustafa Demir (İstanbul) oldu. Grup Disiplin Kurulu üyelerinden sadece Ahmet Zenbilci’nin (Adana) ismi değişirken yerine Zeynep Gül Yılmaz (Mersin) getirildi. AK Parti Grup denetçileri ve TBMM Kâtip üyelerinde ise bir değişikliğe gidilmedi.

‘Şerefli bir görev’

AK Parti İzmir Milletvekili Özalan, getirildiği görevin çok önemli ve şerefli bir görev olduğunu belirterek, “Bu göreve bizi layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, grup başkanlığımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar aldığım her görevi layıkıyla yerine getirmişimdir, bundan sonra da çalışmamızı iki katından fazlasına çıkartarak hem partimize hem de Cumhurbaşkanımıza layık olmaya çalışacağım. Bunun için de çok çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.