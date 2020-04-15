AK Partlili Akbaşoğlu'ndan corona virüs açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Korononavirüs ile gili her türlü şikâyet yetkililerce değerlendirilmekte, gerekli testler uygulanmakta ve gereken yapılmaktadır. Türkiye’nin doğusundan batısına 83 milyon vatandaşımız devletimizin güvencesi altındadır.

ABD'de sosyal güvencesi olanlar 9 bin dolara, sosyal güvencesi olmayanlar 34 bin dolara tedavi edilirken, Türkiye’de Covid 19 tedavisi ücretsizdir. İşte Türkiye’nin farkı burada ve bu başarı AK Parti’nin başarısıdır.”