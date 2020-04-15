15.04.2020 - 17:56 |
AK Partlili Akbaşoğlu'ndan corona virüs açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "ABD'de sosyal güvencesi olanlar 9 bin dolara, sosyal güvencesi olmayanlar 34 bin dolara tedavi edilirken, Türkiye’de Covid 19 tedavisi ücretsizdir. İşte Türkiye’nin farkı burada ve bu başarı AK Parti’nin başarısıdır" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“Korononavirüs ile gili her türlü şikâyet yetkililerce değerlendirilmekte, gerekli testler uygulanmakta ve gereken yapılmaktadır. Türkiye’nin doğusundan batısına 83 milyon vatandaşımız devletimizin güvencesi altındadır.
ABD'de sosyal güvencesi olanlar 9 bin dolara, sosyal güvencesi olmayanlar 34 bin dolara tedavi edilirken, Türkiye’de Covid 19 tedavisi ücretsizdir. İşte Türkiye’nin farkı burada ve bu başarı AK Parti’nin başarısıdır.”
Corona virüsten dolayı ücretsiz maske almak isteyen çarşaflı kadına hakaret!Ankara’da maske almak için eczaneye giden başörtülü kadına hakaret edildiği ortaya çıktı. Eczanedeki bir kadının; maske almak için gelen vatandaşa sadece çarşaflı olduğu için "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret ettiği öğrenildi.