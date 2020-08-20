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20.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Akar, birlik komutanları ile videokonferans toplantısı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, TSK komuta kademesinin yanı sıra Libya’dan Afganistan’a, Brüksel’den KKTC’ye kadar birçok ülkede görev yapan komutanlar ile ordu komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Akar, birlik komutanları ile videokonferans toplantısı yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu’nun da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Haftalık olağan toplantıda, Libya’daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanı, Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı’ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC’deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı’nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanlarıw devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. 

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