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06.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Akar: Ermenistan savaş suçu işliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini vurguladı.

Akar: Ermenistan savaş suçu işliyor

Akar, “Ermenistan yöneticileri başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka önümüzdeki dönemde yargılanacaktır” dedi. Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve  Kuvvet Komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Libya’daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC’deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı’nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekata da değinen Akar, “Ermenistan, cephede kahraman Azerbaycan ordusu karşısında büyük hüsrana uğrayınca, önce yalanlarla kara propagandaya sarıldı. Şimdi de barbarca masum sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alıyor. Ermenistan, sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Masum sivilleri açıkça hedef alan Ermenistan yöneticileri, başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka önümüzdeki dönemde yargılanacaktır” dedi.

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