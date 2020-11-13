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13.11.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Akar: Karabağ’da barış gücündeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dağlık Karabağ’da varılan ateşkes anlaşması ve oluşturulacak Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi ile ilgili konuştu.

Akar: Karabağ’da barış gücündeyiz
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

“11 Kasım’da, bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne İlişkin Mutabakat Zaptı tarafımızdan imzalanmıştır. Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetlemek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır” diyen Akar, şunları söyledi: “Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde yani hem masada hem sahada diyoruz. Rusya’yla dün (önceki gün) görüşme, konuşma yapıldı; gerekli çerçeve çizildi. Yarın (bugün) Rusya’dan geniş bir heyet geliyor. Arkadaşlarımız taktik ve teknik olarak kim nerede duracak, kaç kişi olacak, ne yapacak ne edecek, bunlar yapılacak.” Akar, ateşkesin ardından TSK’nın Karabağ’da yapacağı görevlere ilişkin Meclis tezkeresine gerek olup olmadığı sorusuna, “Gerekebilir” yanıtını verdi.

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