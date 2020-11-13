Akar: Karabağ’da barış gücündeyiz

“11 Kasım’da, bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne İlişkin Mutabakat Zaptı tarafımızdan imzalanmıştır. Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetlemek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır” diyen Akar, şunları söyledi: “Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde yani hem masada hem sahada diyoruz. Rusya’yla dün (önceki gün) görüşme, konuşma yapıldı; gerekli çerçeve çizildi. Yarın (bugün) Rusya’dan geniş bir heyet geliyor. Arkadaşlarımız taktik ve teknik olarak kim nerede duracak, kaç kişi olacak, ne yapacak ne edecek, bunlar yapılacak.” Akar, ateşkesin ardından TSK’nın Karabağ’da yapacağı görevlere ilişkin Meclis tezkeresine gerek olup olmadığı sorusuna, “Gerekebilir” yanıtını verdi.