Akar: PKK, NATO misyonu önündeki en büyük engel

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 gün süren ve video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı. Dün tamamlanan toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akar şunları söyledi:

TAZİYELERİNİ İLETTİLER: Toplantıda, savunma ve caydırıcılık konuları, Afganistan ile Irak’taki NATO’nun faaliyetleri ve küresel gelişmeler konuşuldu, görüşüldü. Gara operasyonu esnasındaki şehitlerimize yönelik başta NATO Genel Sekreteri olmak üzere Müttefiklerimizin taziye dilekleri tarafımıza iletildi. Biz de kendilerine teşekkürlerimizi ifade ettik. DEAŞ, PKK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere birçok terör örgütü ile mücadelemizin kararlılıkla devam ettiğini vurguladık. Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele kapsamında, PKK terör örgütüne yönelik icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtına ilişkin kısa bilgilendirme yaptık. Eldeki tüm imkânlar seferber edilerek icra edilen bu harekâtın; Irak’ın kuzeyindeki PKK tehdidinin boyutunu gözler önüne serdiğini, PKK’nın 13 vatandaşımızı vahşice katlettiğini, şehit ettiğini, PKK ve YPG’nin aynı terör olduğunun açıkça bir kez daha görüldüğünü açıkça ifade ettik.

DAYANIŞMANIN ÖNEMİ: İlaveten NATO’nun Irak’taki misyonunun genişletilmesi çalışmaları sürerken PKK terör örgütünün, NATO misyonu önündeki en büyük engel olduğunu da dile getirdik. Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede Müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere TSK’nın ve asil milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı.

YAPTIRIMLAR İTTİFAKI ZAYIFLATIYOR: 2030’lu yıllara giden süreçte NATO’nun adaptasyon çalışmalarına desteğimizi ifade ettik. Ayrıca; Sorunlar karşısında dayanışmanın sadece sözle değil, fiilen gösterilmesinin ve güvenliğin bölünmezliği ilkesinin titizlikle muhafaza edilmesinin İttifakın savunma ve caydırıcılığı bakımından önemli olduğuna dikkat çektik. Son olarak, eğer Müttefikler güçlü olursa İttifakın da güçlü olacağını ifade ederek Türkiye’ye yönelik lisans kısıtlamaları ile yaptırım girişim ve tehditlerinin İttifak’ı zayıflattığını da açıkça Müttefiklerimizin dikkatlerine getirdik.