31.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Akar ve komutanlar Devlet Mezarlığı’nda: TSK vatanı korumaya muktedir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti.
Saygı duruşunun ardından Devlet Mezarlığı Şeref Defteri’ni imzalayan Akar, şunları yazdı: “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, uluslararası hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir.”
Akar ve TSK Komuta Kademesi, Milli Mücadele’de görev almış komutanların kabirlerine karanfil bıraktı.