Akar ve komutanlar Devlet Mezarlığı’nda: TSK vatanı korumaya muktedir

Saygı duruşunun ardından Devlet Mezarlığı Şeref Defteri’ni imzalayan Akar, şunları yazdı: “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, uluslararası hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir.”

Akar ve TSK Komuta Kademesi, Milli Mücadele’de görev almış komutanların kabirlerine karanfil bıraktı.