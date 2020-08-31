MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Akar ve komutanlar Devlet Mezarlığı’nda: TSK vatanı korumaya muktedir
ABONE OL
31.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Akar ve komutanlar Devlet Mezarlığı’nda: TSK vatanı korumaya muktedir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Akar ve komutanlar Devlet Mezarlığı’nda: TSK vatanı korumaya muktedir

Saygı duruşunun ardından Devlet Mezarlığı Şeref Defteri’ni imzalayan Akar, şunları yazdı: “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, uluslararası hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir.”

Akar ve TSK Komuta Kademesi, Milli Mücadele’de görev almış komutanların kabirlerine karanfil bıraktı.

Ataşehir'de otomobil restorana girdiİstanbul Ataşehir'de aşırı suratli olduğu öne sürülen bir otomobil önce çöp konteynerine çarptı ardından cadde üzerindeki restorana daldı. Hızını alamayan araç dükkandan çıkıp bir başka dükkanın duvarına çarparak durabildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Mesajınız okuma azmimi artırdı’

‘Mesajınız okuma azmimi artırdı’

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Can kaybı 10’a yükseldi

Can kaybı 10’a yükseldi

Sıradaki Haber