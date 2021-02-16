MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Akar ve Soylu Meclis’te Gara için bilgilendirme yapacak
ABONE OL
16.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Akar ve Soylu Meclis’te Gara için bilgilendirme yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Başkanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan gelen talebi gündeme aldığını ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Pençe Kartal-2 Harekatı’na ilişkin bugün TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşma yaparak bilgi vereceğini açıkladı.

Akar ve Soylu Meclis’te Gara için bilgilendirme yapacak

 

Zengin, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Gara’da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesinin Türkiye’de ve dünyada bambaşka bir etkiye sebep olacağını söyledi.

“Bu olay tahammül edilebilir bir şey değil. Artık kimin nerede durduğunu net olarak ifade etmesi lazım” diyen Zengin, “Kelimeleri eğip bükmeye gerek olmadığını düşünüyorum. İnsanlar, partiler, ülkeler karar vermeli. Nerede duruyorlar?” ifadelerini kullandı.

    Adana'da alacak-verecek kavgasıAdana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Faruk Ç. ve Selahattin A., bacaklarından tabanca ile vurularak yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var...

    Son dakika: İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var...

    Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

    Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

    Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

    Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

    Son dakika: Derin harekâtlarda ‘nokta’ operasyon

    Son dakika: Derin harekâtlarda ‘nokta’ operasyon

    Sıradaki Haber