16.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Akar ve Soylu Meclis’te Gara için bilgilendirme yapacak
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Başkanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan gelen talebi gündeme aldığını ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Pençe Kartal-2 Harekatı’na ilişkin bugün TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşma yaparak bilgi vereceğini açıkladı.
Zengin, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Gara’da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesinin Türkiye’de ve dünyada bambaşka bir etkiye sebep olacağını söyledi.
“Bu olay tahammül edilebilir bir şey değil. Artık kimin nerede durduğunu net olarak ifade etmesi lazım” diyen Zengin, “Kelimeleri eğip bükmeye gerek olmadığını düşünüyorum. İnsanlar, partiler, ülkeler karar vermeli. Nerede duruyorlar?” ifadelerini kullandı.