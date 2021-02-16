Akar ve Soylu Meclis’te Gara için bilgilendirme yapacak

Zengin, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Gara’da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesinin Türkiye’de ve dünyada bambaşka bir etkiye sebep olacağını söyledi.

“Bu olay tahammül edilebilir bir şey değil. Artık kimin nerede durduğunu net olarak ifade etmesi lazım” diyen Zengin, “Kelimeleri eğip bükmeye gerek olmadığını düşünüyorum. İnsanlar, partiler, ülkeler karar vermeli. Nerede duruyorlar?” ifadelerini kullandı.