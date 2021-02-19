Akar’dan şehidin ailesine mektup

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilisi Albay Abdulla Gurbani, Akar’ın mektubunu, Memiyev’in Yardımlı ilinin Kürekçi köyünde yaşayan ailesine ulaştırdı. Mektubunda, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla sonuna kadar Azerbaycan’ın yanında olacağını belirten Akar, Memiyev ailesini Türkiye’ye davet etti.



Akar’la sohbet etti



Gurbani, aile bireyleri ve köy halkıyla birlikte Valeh Memiyev’in mezarını ziyaret etti. Valeh Memiyev’in kardeşi Vüsal Memiyev, mektup için Bakan Akar’a teşekkür etti ve son damla kanına kadar çarpışarak sözünü tutan ağabeyi ile gurur duyduğunu vurguladı. Memiyevler ailesi de Akar’a cevap mektubu yazdı.

Üsteğmen Memiyev, 13 Ağustos 2020’de Azerbaycan’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Ortak Tatbikatı’nda başarı gösteren askerlerden biri olmuştu. Tatbikat sonrasında Akar, Memiyev’e ödül takdim etmiş, fotoğraf çektirmiş ve bir süre sohbet etmişti. Akar askerlere “Tatbikatta gücünüzü göstermeniz çok güzel. Fakat başlıca göreviniz 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarınızı kurtarmak olmalıdır” demişti. Memiyev de, “Başkomutandan emir bekliyoruz. Emir geldiği an topraklarımızı kurtaracağız ve sizin isteğinizi yerine getireceğiz” şeklinde yanıt vermişti.