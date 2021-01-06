Akar’dan Yunanistan’a ‘görüşme’ daveti

Akar, AA muhabirinin görüşme öncesinde, Ege ve Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gelişmelere yönelik değerlendirmesini sorması üzerine, şunları söyledi: “Uluslararası hukukun, ikili anlaşmaların uygulanmasını bekliyoruz. Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerine çok önem veriyoruz.Siyasi çözümler bulmamız gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde birçok konu gündeme geldi. Bunların sistematik şekilde tartışılması, konuşulması için bir taraftan istikşafi görüşmelerin, diğer taraftan güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmelerin başlamasını, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın NATO Genel Sekreteri’nin yaptığı görüşmeler sonucunda kararlaştırılan ayrıştırma görüşmelerinin de başlamasını bekliyoruz. Görüşmeler çerçevesinde gerçekten sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.” Doğu Akdeniz’deki barış ve çözüme katkılarından dolayı Almanya’ya teşekkür eden Akar, “Bu katkıların devamını bekliyoruz” dedi.