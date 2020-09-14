Akçay: 101 kat daha güçlüyüz

Akçay, partisinin Alaşehir İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamalarına tepki gösterdi. Macron’un haddini aşan açıklamasını şiddetle reddettiklerini belirten Akçay, “Buradan Macron’a hatırlatmak lazım, biz Yunan’ı 9 Eylül 1922’de yurdumuzdan kovduk, defettik. Fransızları Yunanlar’dan bir yıl önce 20 Ekim 1921’de defettik.MHP bütün meselelere bu tarih şuuru içerisinde bakar, hem istiklalimizi hem istikbalimizi düşünür” ifadelerini kullandı.