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14.09.2020 - 07:00 | | MANİSA AA

Akçay: 101 kat daha güçlüyüz

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, “Artık Türkiye 101 yıl öncesi gibi ordusu dağıtılmış, silahları elinden alınmış, işgal edilmiş, ekonomisi harap bir ülke değil. Elhamdülillah 101 yıl önceye göre 101 kat daha güçlüyüz” dedi.

Akçay: 101 kat daha güçlüyüz

Akçay, partisinin Alaşehir İlçe  Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un  açıklamalarına tepki gösterdi. Macron’un haddini aşan açıklamasını şiddetle reddettiklerini belirten Akçay, “Buradan Macron’a hatırlatmak lazım, biz  Yunan’ı 9 Eylül 1922’de yurdumuzdan kovduk, defettik.  Fransızları Yunanlar’dan bir yıl önce 20 Ekim 1921’de defettik.MHP bütün  meselelere bu tarih şuuru içerisinde bakar, hem  istiklalimizi hem istikbalimizi düşünür” ifadelerini kullandı.

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