14.09.2020 - 07:00 | | MANİSA AA
Akçay: 101 kat daha güçlüyüz
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, “Artık Türkiye 101 yıl öncesi gibi ordusu dağıtılmış, silahları elinden alınmış, işgal edilmiş, ekonomisi harap bir ülke değil. Elhamdülillah 101 yıl önceye göre 101 kat daha güçlüyüz” dedi.
Akçay, partisinin Alaşehir İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamalarına tepki gösterdi. Macron’un haddini aşan açıklamasını şiddetle reddettiklerini belirten Akçay, “Buradan Macron’a hatırlatmak lazım, biz Yunan’ı 9 Eylül 1922’de yurdumuzdan kovduk, defettik. Fransızları Yunanlar’dan bir yıl önce 20 Ekim 1921’de defettik.MHP bütün meselelere bu tarih şuuru içerisinde bakar, hem istiklalimizi hem istikbalimizi düşünür” ifadelerini kullandı.